Орбакайте и Малинин платят большие деньги за обучение своих детей в Лондоне

Год учёбы в элитных вузах английской столицы обходится звездным родителям примерно в 1 млн 400 тысяч – 2 млн 900 тысяч рублей. При этом многое в точной цене зависит от выбранного факультета. Не так давно Малинин рассказал подписчикам в Instagram, что его дочь Устинья поступила в лондонскую консерваторию, а в этом году она окончит школу в Баварии. Девочка и ее брат Фрол учатся в 12 классе. Что касается детей Кристины Орбакайте, то в 2019 году ее сын от предпринимателя Руслан Байсаров окончил вуз в Лондоне, где изучал основы международной экономики и бизнеса. Теперь молодой человек получает степень магистра. Дочь Пугачевой очень любит своего наследника и часто ездит к нему в гости. Ранее исполнительница отмечала, что желает студенту счастья и готова его поддерживать.В столице Англии также учатся дочь и сын Николая Фоменко и Марии Голубкиной. Наследник супруги Стаса Михайлова Инны от прошлого брака является выпускником Оксфорда, а его сестра Ева получает знания в королевском колледже.