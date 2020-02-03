Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее сын Платон «съел воробушка»

В личном аккаунте Instagram Ксения Собчак выложила новый снимок, где ее ребенок полностью перепачкан после утренней трапезы соусом. Платон на фото сидит за столом. Под снимком телеведущая пожелала всем хорошего дня. Ксения Собчак же подписала этот кадр так, что пользователи социальных сетей тут же начали его комментировать. В основном светской львице писали, что у нее очень хороший малыш, но нашлись и те, кто вылил свой негатив на звезду.Так, хейтеры отметили, что у Ксении Собчак плохо, получается, жить без провокации, а теперь к этой деятельности она привлекает еще и своего ребенка.Стоит отметить, что совсем недавно Ксения Собчак вместе со своим сыном и мужем Константином Богомоловым отдыхала на очередном курорте, именно там было сделано большинство новых снимков журналистки.