АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее сын Платон «съел воробушка»

Популярная телеведущая Ксения Собчак поделилась в личном блоге новой фотографией своего сына, отцом которого является Максим Виторган. Светская львица под своей публикацией написала, что ее сын Платон «съел воробушка».

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее сын Платон «съел воробушка»

В личном аккаунте Instagram Ксения Собчак выложила новый снимок, где ее ребенок полностью перепачкан после утренней трапезы соусом. Платон на фото сидит за столом. Под снимком телеведущая пожелала всем хорошего дня. Ксения Собчак же подписала этот кадр так, что пользователи социальных сетей тут же начали его комментировать. В основном светской львице писали, что у нее очень хороший малыш, но нашлись и те, кто вылил свой негатив на звезду.

Так, хейтеры отметили, что у Ксении Собчак плохо, получается, жить без провокации, а теперь к этой деятельности она привлекает еще и своего ребенка.


Стоит отметить, что совсем недавно Ксения Собчак вместе со своим сыном и мужем Константином Богомоловым отдыхала на очередном курорте, именно там было сделано большинство новых снимков журналистки.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон вместе с Сашей Черно приготовила воскресный обед, чтобы поддержать ее после разрыва с…
Выход PS5 и Xbox Series X не повлияет на продажи Nintendo…
Вулканологи обнаружили редкие минералы на…
Рита Дакота грустит после расставания с новым возлюбленным Федором…
Археологи обнаружили останки акулы возрастом 340 миллионов лет в парке «Мамонтова…
Экс-участнице проекта "Дом-2" Виктории Романец подарили на день рождения мыло в виде мужского…
Орбакайте и Малинин платят большие деньги за обучение своих детей в…
Смартфоны назвали возможными переносчиками…
Продюсер МакSим Маргарита Соколова прокомментировала заявление СМИ об "адских болях"…
Надежда Савченко раскритиковала Зеленского за невыполнение предвыборных…
Анна Хилькевич в бикини показала единение с природой на…
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее сын Платон «съел…
Александр Кокорин рассказал о зарплате за игру в…
Дешевая “умная поверхность” с внедрением искусственного интеллекта усилит сигнал Wi-Fi в 10…
Ученые из США обнаружили, что сладкие напитки провоцируют развитие…
Зять Аллы Пугачевой Михаил Земцов приготовил для Кристины Орбакайте и дочери Клавдии…
Влюбленность снижает интеллект, а секс развивает аналитическое…
Ученые NASA обнаружили разрушение ледяного покрова на…
Дочери Алсу Микелла и Сафина Абрамовы перепели первый хит матери «Зимний…
Итальянские ученые добились прогресса в изучении…
На «Первом канале» выйдет новое шоу с телеведущей Ксенией…
Астрономы обнаружили "эхо" со стороны одной из черных…
Авиалайнер Париж-Москва не долетел до пункта назначения в Шереметьево из-за драки…
Дочь Джонни Деппа появилась в платье без нижнего белья на церемонии BAFTA в…
Гены человека позволяют определить его любимую еду и предрасположенность к…
«Некрасивая»: Екатерина Климова в юности была не в восторге от внешнего…
Открытие американских ученых изменит взгляд на историю раннего…
Британские медики назвали продукты, усиливающие симптомы…
Просмотреть все новости