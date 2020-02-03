Немецкий врач назвала продукты для защиты от бактерий и вирусов





По словам врача, необходимо употреблять полезную пищу каждый день, ведь она содержит большое количество витаминов, в которых нуждается организм человека зимой. Диетолог заявляет, что употребление жиров приводит к негативным последствиям для иммунитета людей. Брух рекомендует включить в свой рацион полезные продукты, богатые витаминами. Особенно полезна морковь, так как в её составе находятся каротиноиды, поддерживающие иммунитет человека и оказывающие антиоксидантное действие.Также необходимо употреблять блюда из вареного картофеля и капусту со шпинатом. На ужин или обед можно приготовить рыбу, а для перекусов идеально подходят орехи и семена, которые кроме витамина Е имеют в составе цинк, медь и селен.