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Продюсер МакSим Маргарита Соколова прокомментировала заявление СМИ об "адских болях" певицы

Маргарита Соколова прокомментировала заявление об уходе певицы МакSим в бессрочный отпуск по состоянию здоровья. Продюсер опровергла ложную информацию СМИ, в которой журналисты упомянули «адские боли» у популярной звезды.
Продюсер МакSим Маргарита Соколова прокомментировала заявление СМИ об "адских болях" певицы

Продюсер МакSим сообщила, что артистка самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована для дальнейшего лечения и наблюдения в условиях стационара. Врачи порекомендовали певице на время оставить свою сценическую деятельность и сконцентрировать все свои силы на выздоровлении.

Как известно, МакSим до сих пор испытывает болезненные последствия пережитого ДТП. Российские СМИ опубликовали информацию, что певица ушла в бессрочный отпуск из-за «адских болей» и «тяжелого состояния». Однако Маргарита Соколова опровергла ложные факты.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:16

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