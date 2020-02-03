Продюсер МакSим Маргарита Соколова прокомментировала заявление СМИ об "адских болях" певицы





Продюсер МакSим сообщила, что артистка самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована для дальнейшего лечения и наблюдения в условиях стационара. Врачи порекомендовали певице на время оставить свою сценическую деятельность и сконцентрировать все свои силы на выздоровлении.Как известно, МакSим до сих пор испытывает болезненные последствия пережитого ДТП. Российские СМИ опубликовали информацию, что певица ушла в бессрочный отпуск из-за «адских болей» и «тяжелого состояния». Однако Маргарита Соколова опровергла ложные факты.