Продюсер МакSим Маргарита Соколова прокомментировала заявление СМИ об "адских болях" певицы
Маргарита Соколова прокомментировала заявление об уходе певицы МакSим в бессрочный отпуск по состоянию здоровья. Продюсер опровергла ложную информацию СМИ, в которой журналисты упомянули «адские боли» у популярной звезды.
Продюсер МакSим сообщила, что артистка самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована для дальнейшего лечения и наблюдения в условиях стационара. Врачи порекомендовали певице на время оставить свою сценическую деятельность и сконцентрировать все свои силы на выздоровлении.
Как известно, МакSим до сих пор испытывает болезненные последствия пережитого ДТП. Российские СМИ опубликовали информацию, что певица ушла в бессрочный отпуск из-за «адских болей» и «тяжелого состояния». Однако Маргарита Соколова опровергла ложные факты.
Продюсер МакSим сообщила, что артистка самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована для дальнейшего лечения и наблюдения в условиях стационара. Врачи порекомендовали певице на время оставить свою сценическую деятельность и сконцентрировать все свои силы на выздоровлении.
Как известно, МакSим до сих пор испытывает болезненные последствия пережитого ДТП. Российские СМИ опубликовали информацию, что певица ушла в бессрочный отпуск из-за «адских болей» и «тяжелого состояния». Однако Маргарита Соколова опровергла ложные факты.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:16