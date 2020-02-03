Анна Хилькевич в бикини показала единение с природой на Пхукете

Продемонстрировав как проходит идеальное утро, знаменитость отметила, что за последнее время очень изменилась и «уже никогда не будет прежней». Хилькевич рассказывает, что обрела умиротворение внутри себя, благодаря чему изменилось ее отношение ко всем окружающим ее людям.. Актриса отмечает, что очень много времени шла к этой цели и наконец-то может полностью насладится своей жизнью в гармонии.На опубликованном ролике в социальной сети Анна Хилькевич просыпается в своем отеле на белоснежной кровати. Знаменитость быстро собирается и выбегает из своего номера прямо на берег океана. Поклонники в свою очередь отметили в комментариях прекрасную физическую форму актрисы, подчёркнутую изящным бикини.