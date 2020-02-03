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Анна Хилькевич в бикини показала единение с природой на Пхукете

Анна Хилькевич опубликовала на своей страничке в Instagram видеоролик с отдыха на Пхукете. Актриса показала, что ее утро в экзотическом Таиланде проходит в единении с природой.
Анна Хилькевич в бикини показала единение с природой на Пхукете

Продемонстрировав как проходит идеальное утро, знаменитость отметила, что за последнее время очень изменилась и «уже никогда не будет прежней». Хилькевич рассказывает, что обрела умиротворение внутри себя, благодаря чему изменилось ее отношение ко всем окружающим ее людям. «Я обрела счастье внутри себя, благодаря прочитанным книгам, прослушанным аудио, осознанному отказу от мяса, медитации и времени, проведенным сама с собой». Актриса отмечает, что очень много времени шла к этой цели и наконец-то может полностью насладится своей жизнью в гармонии.

На опубликованном ролике в социальной сети Анна Хилькевич просыпается в своем отеле на белоснежной кровати. Знаменитость быстро собирается и выбегает из своего номера прямо на берег океана. Поклонники в свою очередь отметили в комментариях прекрасную физическую форму актрисы, подчёркнутую изящным бикини.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:09

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