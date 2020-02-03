Смартфоны назвали возможными переносчиками коронавируса





Специалист напомнил, что мобильный телефон, как и другие личные вещи человека, является потенциальным переносчиком болезней, поскольку на нем скапливаются бактерии. Коронавирусом можно заразиться при тесном контакте с больным, а также он передается по воздуху при кашле и чиханье. Также медики не рекомендуют касаться личных вещей пациентов, что касается смартфонов. Дело в том, что на экране могут оставаться частицы слюны, которые содержат возбудитель недуга.Мобильные телефоны, как и другие личные вещи, нужно регулярно дезинфицировать с помощью спирта и бумажных полотенец или других специальных средств. Чтобы снизить риск инфицирования необходимо следить за гигиеной и минимизировать контакт с переносчиками вируса.