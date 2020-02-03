Дешевая “умная поверхность” с внедрением искусственного интеллекта усилит сигнал Wi-Fi в 10 раз





В современных миниатюрных устройствах имеется недостаточно места для размещения нужного количества антенн, обеспечивающих подачу сигнала. Ученые решили эту проблему внедрением “умной поверхности” RFocus. Презентованный прототип состоит из более чем 3 тыс миниатюрных датчиков, которые обеспечивают максимальный прием сигнала Wi-Fi, усиливая его в 10 раз. Новый формат антенны работает вместе с определенным ПО. Исследователи прогнозируют сравнительно небольшую стоимость “умной поверхности”, в частности, несколько центов за каждую задействованную антенну.Данный комплект также обещает уменьшенное потребление энергии, поскольку не нуждается в усилителях. Однако сейчас не планируется запуск коммерческой стадии разработки.