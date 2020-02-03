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Дешевая “умная поверхность” с внедрением искусственного интеллекта усилит сигнал Wi-Fi в 10 раз

Ученые разработали технологию, которая позволяет усилить сигнал Wi-Fi в 10 раз. Дешевая “умная поверхность” с внедрением искусственного интеллекта разработана сотрудниками Массачусетского технологического института.

В современных миниатюрных устройствах имеется недостаточно места для размещения нужного количества антенн, обеспечивающих подачу сигнала. Ученые решили эту проблему внедрением “умной поверхности” RFocus. Презентованный прототип состоит из более чем 3 тыс миниатюрных датчиков, которые обеспечивают максимальный прием сигнала Wi-Fi, усиливая его в 10 раз. Новый формат антенны работает вместе с определенным ПО. Исследователи прогнозируют сравнительно небольшую стоимость “умной поверхности”, в частности, несколько центов за каждую задействованную антенну.

Данный комплект также обещает уменьшенное потребление энергии, поскольку не нуждается в усилителях. Однако сейчас не планируется запуск коммерческой стадии разработки.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:58

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