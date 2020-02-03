Александр Кокорин рассказал о зарплате за игру в "Зените"





Один из самых скандальных российских футболистов Александр Кокорин намекнул, что получает небольшие гонорары после возвращения в команду "Зенита". Что примечательно, точное число нападающий "сине-бело-голубых" не назвал из-за строгих условий контракта. Все же он уточнил, что сумма в 20 тысяч рублей, названная журналистом и телекомментатором Василием Уткиным - является немного меньшей., — добавил Кокорин. Стоит отметить, что в Сети распространяются слухи о возможном переходе спортсмена в другой клуб на условиях аренды.В январе "Зенит" намеревался отправить Кокорина в "Сочи" до конца сезона, однако тот отказался от подобного предложения. После этого звезду спорта перевели в "Зенит 2", выступающий в ПФЛ. Напоминаем, что Александр Кокорин отбыл наказание в колонии общего режима с 4 июля по 6 сентября, будучи освобожденным по процедуре УДО. Футболист проходил по статье 115.2 УК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" по обоим случаям: избиению гражданина Беларуси Виталия Соловчука и директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.