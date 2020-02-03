Зять Аллы Пугачевой Михаил Земцов приготовил для Кристины Орбакайте и дочери Клавдии яичницу

Внучка Примадонны все время следила за тем, какие ингредиенты ее отец добавлял в еду, пока мать снимала происходящее на камеру. Кристина Орбакайте решила поделиться с фолловерами подробностями процесса. На кадрах можно увидеть, как зять Аллы Пугачевой сосредоточен на приготовлении яичницы.- сказала дочь артистки во время записи ролика. Затем Клавдия Земцова добавила, что омлет будет с сыром и помидорами. 7-летняя девочка занимается балетом и изучением испанского языка. Она также много времени проводит с родителями.Орбакайте и ее муж посетили вечеринку Николаева, которая состоялась в Майами. Михаил Земцов посвящает свободные от работы дни отдыху с родными. В подобные моменты предприниматель ухаживает за дочерью Пугачевой и готовит для нее завтраки.