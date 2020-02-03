Ученые из США обнаружили, что сладкие напитки провоцируют развитие онкологии





В процессе длительного наблюдения и тестирования разных напитков выяснилось, что самыми опасными для здоровья организма являются сладкие энергетики и содовая с большим количеством фруктозы, сахарозы или сорбитола. Такие продукты пользуются спросом у детей и молодых людей. Доктор Льюис Кэнтли прокомментировала, что именно по причине регулярного употребления большого количества сахара и его заменителей в газировке, вероятность развития злокачественных опухолей у данной категории лиц выросла почти вдвое за последние десятилетия.Хотя научные сотрудники не спешат делать окончательные выводы и продолжают исследования, они настоятельно советуют уменьшить количество потребления глюкозы в своем рационе.