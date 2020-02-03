Ученые NASA обнаружили разрушение ледяного покрова на Марсе





Камера HiRISE фиксирует изменения на поверхности Марса с 2006 года, а на нескольких последних фото ученые заметили разрушение северной полярной ледовой корки. Участок крутого горного склона изменился около трех марсианских лет назад. Это время равняется 5,5 земным годам, и именно тогда был получен исходный снимок.Новое изображение сотрудники NASA получили 25 декабря 2019 года, благодаря чему удалось увидеть изменения в ландшафте.