Ученые NASA обнаружили разрушение ледяного покрова на Марсе
Ученые NASA зафиксировали разрушение ледяного покрова на Марсе с помощью камеры HiRISE. Аппарат запечатлел изменение ландшафта на северном полюсе планеты.
Камера HiRISE фиксирует изменения на поверхности Марса с 2006 года, а на нескольких последних фото ученые заметили разрушение северной полярной ледовой корки. Участок крутого горного склона изменился около трех марсианских лет назад. Это время равняется 5,5 земным годам, и именно тогда был получен исходный снимок.
Новое изображение сотрудники NASA получили 25 декабря 2019 года, благодаря чему удалось увидеть изменения в ландшафте.
Камера HiRISE фиксирует изменения на поверхности Марса с 2006 года, а на нескольких последних фото ученые заметили разрушение северной полярной ледовой корки. Участок крутого горного склона изменился около трех марсианских лет назад. Это время равняется 5,5 земным годам, и именно тогда был получен исходный снимок.
Новое изображение сотрудники NASA получили 25 декабря 2019 года, благодаря чему удалось увидеть изменения в ландшафте.