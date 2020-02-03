На «Первом канале» выйдет новое шоу с телеведущей Ксенией Собчак

В Сети уже появился проморолик, который анонсировал новую передачу с Ксенией Собчак. Подобное видео есть и на официальном сайте Первого телеканала. К слову, программа будет называться весьма необычно: «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу». О чем именно будет ток-шоу - пока остается только догадываться.Тем не менее, в клипе, который гуляет по социальным сетям, Ксения Собчак лежит в ванной и разговаривает по телефону. Ранее эти кадры уже появлялись в соцсети, но тогда многие были уверены, что Ксения Собчак уже в ближайшее время заменит на Первом канале Дмитрия Борисова. Такая информация оказалась неправдой и у журналистки будет свое время в эфире.Известно, что рекламный ролик для новой программы снял ее муж Константин Богомолов. По словам Ксении Собчак, он любит более масштабные способы, с помощью которых можно выражать художественные формы, но на это раз не стал ей отказывать.