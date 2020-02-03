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Дочери Алсу Микелла и Сафина Абрамовы перепели первый хит матери «Зимний сон»

Дочери Алсу порадовали мать, перепев ее первый хит «Зимний сон». Соответствующее видео Микелла и Сафина Абрамовы разместили в Instagram.
Дочери Алсу Микелла и Сафина Абрамовы перепели первый хит матери «Зимний сон»

В подписи к публикации написано, что девочки решили сделать для звездной родительницы сюрприз, исполнив композицию, которая вышла ровно 21 год назад. На кадрах можно заметить, что младшая дочь знаменитости поет «Зимний сон», а сестра Сафина Абрамова ей аккомпанирует. По мнению поклонников Алсу, наследницы превзошли свою мать. «Молодцы девчонки!», «С любовью и уважением к маме», «Гордость родителей», - писали фолловеры.

После победы на детском «Голосе» в адрес Микеллы Абрамовой регулярно поступают отрицательные комментарии и критика, а один из недавних постов вызвал новую волну травли, что разозлило мать юной артистки. Она разместила в блоге ролик, на котором дочь исполняет лирическую песню Паулса и Рождественского под названием «Любовь настала». Тогда одна из подписчиц раскритиковала голос участницы музыкального проекта, однако Алсу поставила ее на место. «В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», - высказалась звезда.

Скандал, связанный с победой в «Голосе», совсем не повлиял на младшую наследницу певицы стать знаменитой. Девочка занимается вокалом и пишет свои песни. Недавно она выпустила трек «Эта любовь» с другим участником конкурса Ержаном Максимом.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:21

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