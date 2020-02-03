Влюбленность снижает интеллект, а секс развивает аналитическое мышление





Научные сотрудники совместно с психологами провели эксперимент, в котором принимали участие добровольцы среднего и зрелого возраста. Часть людей, задействованных в исследовании, состояли в романтических отношениях и ходили на свидания, а остальные добровольцы кроме встреч имели регулярную интимную близость со своим партнером. По результату было обнаружено, что лица без активной половой жизни снизили уровень своих мыслительных способностей. Однако те, кто регулярно занимался сексом с любимым человеком, повысили свою мозговую деятельность и улучшили аналитический ход мышления.Медики объясняют этот доказанный факт тем, что во время влюбленной эйфории организм мужчины или женщины минимизирует активность частей головного мозга, отвечающих за интеллектуальные способности и любопытство. В таком состоянии человек не способен к работе, требующей особой концентрации внимания и запоминании информации. Но кроме негативного свойства влюбленности, ученые заметили, что оно имеет одно преимущество – развитие творческого и креативного мышления.Регулярная сексуальная жизнь отличается обратным эффектом. Исследователи доказали, что при полном эмоциональном комфорте в организме вырабатывается дофамин, который отвечает за мозговую активность. Таким образом, секс способствует аналитическому складу ума и повышает способности к обучению.Психологи и научные сотрудники по всему миру продолжают усердно изучать связь мозга человека с его сексуальными и эмоциональными предпочтениями в жизни.