Итальянские ученые добились прогресса в изучении коронавируса





Как считает Роберто Сперанца, изолировав вирус, медики смогут тщательнее его исследовать и в скором времени поймут, как остановить распространение заболевания среди людей. Благодаря прогрессу врачи сумеют найти лекарство против вируса, уверен министр.Специалисты из итальянского Национального института инфекционных заболеваний сообщили, что Италия станет главным партнером в борьбе с коронавирусом. Напомним, Китай является эпицентром распространения смертельной инфекции 2019-nCoV. Директор института Джузеппе Ипполито рассказал, что для международного сообщества все данные о вирусе будут доступны, а ученые смогут провести диагностические тесты и опробовать вакцины.