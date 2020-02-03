Астрономы обнаружили "эхо" со стороны одной из черных дыр





В 2017 году ученые обнаружили гравитационные волны, которые достигли Земли после столкновения двух нейтронных звезд. После недавнего анализа физики пришли к выводу, что одна из черных дыр может не вписываться в модель, описанную Общей теорией относительности Эйнштейна. Стивен Хокинг предположил, что границы черной дыры не имеют идеально ровную структуру, как описывается в ОТО. С тех пор научное сообщество придерживается мнения о наличии “хокинговского излучения”, связанного с квантовой механикой, которое приводит к некоторой ряби на границах черной дыры. Новое исследование, проведенное под руководством Нияеши Афшорди, показало, что со стороны данной области может доносится “эхо”, которое доказывает наличие неровных границ, описанных Хокингом.Ученые из Университета Массачусетса попробовали воспроизвести опыт, но не получили описанного Афшорди результата. В новой статье, опубликованной в научном издании Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, физик заявил о повторном анализе, который отличается высоким уровнем надежности.