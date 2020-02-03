Дочь Джонни Деппа появилась в платье без нижнего белья на церемонии BAFTA в Лондоне
Модель Лили-Роуз Депп удивила публику на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне. Дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради пришла сюда в платье без нижнего белья от Chanel.
20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь кинозвезды Джонни Деппа, поразила воображение публики, когда появилась на 73-й церемонии Британской академии кино и телевизионных искусств. Модель, которая на протяжении многих лет представляла модный дом Chanel, выбрала черное и длинное кружевное платье. Особое внимание в образе привлекало отсутствие нижнего белья, которое звезда заменила прозрачным боди, дополнив его браслетами, серьгами и черными туфлями на высокой платформе.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда звезда предстает перед фанатами в обнаженном виде. Еще в 2018 году артистка снялась в откровенной фотосессии для глянцевого издания V Magazine, в которой компанию её составила Памела Андерсон. Лили-Роуз Депп в первую очередь знакома широкому зрителю благодаря участию в таких кинокартинах, как «Бивень», «Йоганутые», «Планетарий», «Танцовщица», «Челюсти лося». При этом, наследница исполнительницы Ванессы Паради также номинировала на премиях «Сезар» и «Люмьер».
20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь кинозвезды Джонни Деппа, поразила воображение публики, когда появилась на 73-й церемонии Британской академии кино и телевизионных искусств. Модель, которая на протяжении многих лет представляла модный дом Chanel, выбрала черное и длинное кружевное платье. Особое внимание в образе привлекало отсутствие нижнего белья, которое звезда заменила прозрачным боди, дополнив его браслетами, серьгами и черными туфлями на высокой платформе.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда звезда предстает перед фанатами в обнаженном виде. Еще в 2018 году артистка снялась в откровенной фотосессии для глянцевого издания V Magazine, в которой компанию её составила Памела Андерсон. Лили-Роуз Депп в первую очередь знакома широкому зрителю благодаря участию в таких кинокартинах, как «Бивень», «Йоганутые», «Планетарий», «Танцовщица», «Челюсти лося». При этом, наследница исполнительницы Ванессы Паради также номинировала на премиях «Сезар» и «Люмьер».
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:03