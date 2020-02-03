«Некрасивая»: Екатерина Климова в юности была не в восторге от внешнего вида
Екатерина Климова не нравилась себе в юности, о чем рассказала поклонникам. Актриса опубликовала в Instagram фото, на котором ей было 18 лет.
По словам знаменитости, однажды она порвала снимок, который позже ее мать Светлана Владимировна обнаружила в мусорном ведре. Родительница решила сохранить изображение дочери, за что она ей теперь благодарна. В молодые годы Екатерина Климова считала себя непривлекательной. Сейчас экс-супруга Гелы Месхи утверждает, что после всех экспериментов со своей внешностью она стремится к индивидуальности. «Путь был долгим», - отметила артистка и добавила, что стоило поверить родительнице. Как писали поклонники под фото, звезда совсем не отличается от 18-летней себя. «Вы прекрасная», «Красивая и нежная», «Глаза волшебные», - комментировали пост фолловеры.
В первом браке с Ильей Хорошиловым у Климовой появилась дочь Елизавета, которая в этом году окончит Ломоносовскую школу. От Игоря Петренко актриса родила двоих сыновей – 11-летнего Корнея и 13-летнего Матвея. Мальчики регулярно видятся с отцом. Также у артистки есть 4-летняя наследница Белла от Месхи.
По словам знаменитости, однажды она порвала снимок, который позже ее мать Светлана Владимировна обнаружила в мусорном ведре. Родительница решила сохранить изображение дочери, за что она ей теперь благодарна. В молодые годы Екатерина Климова считала себя непривлекательной. Сейчас экс-супруга Гелы Месхи утверждает, что после всех экспериментов со своей внешностью она стремится к индивидуальности. «Путь был долгим», - отметила артистка и добавила, что стоило поверить родительнице. Как писали поклонники под фото, звезда совсем не отличается от 18-летней себя. «Вы прекрасная», «Красивая и нежная», «Глаза волшебные», - комментировали пост фолловеры.
В первом браке с Ильей Хорошиловым у Климовой появилась дочь Елизавета, которая в этом году окончит Ломоносовскую школу. От Игоря Петренко актриса родила двоих сыновей – 11-летнего Корнея и 13-летнего Матвея. Мальчики регулярно видятся с отцом. Также у артистки есть 4-летняя наследница Белла от Месхи.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:50