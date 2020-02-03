Гены человека позволяют определить его любимую еду и предрасположенность к заболеваниям





Медики провели общегеномное исследование, в результате которого обнаружили 9 позиций размещения генов, соответствующих употреблению таких продуктов: чай, кофе, сыр, мясо, рыба, овощи и тофу. Некоторые были связаны с конкретными заболеваниями, например, диабетом или раком. Исследователи проанализировали данные более 160 тысяч добровольцев, которые ответили на вопросы о частоте питания и любимой пище.Выяснилось, что одно изменение в единственном нуклеотида ДНК в гене ALDH2 было связано с меньшим употреблением алкоголя, тофу и рыбы, но добровольцы отдавали больше предпочтения кофе, зеленому чаю и йогурту. Это говорит о том, что гены человека определяют его привычки и питание, что также влияет на здоровье. Также ученые выяснили, что шесть SNP имели связь хотя бы с одним фенотипом недуга, например, онкологией и диабетом. Исследователи продолжают работу в данном направлении, результаты которой будут применяться в клинической практике.