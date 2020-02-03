Военная драма "1917" Сэма Мендеса названа лучшим фильмом премии BAFTA
Лента “1917” авторства Сэма Мендеса была удостоена престижной премии BAFTA в рамках категории "Лучший фильм" в Великобритании по итогам минувшего года. Драма фигурирует в семи номинациях, включая “Лучшую режиссерскую работу”.
Церемония вручения вышеупомянутой награды проходила накануне в Лондоне. Статус лучшей кинокартины по мнению критиков завоевала лента “1917”, представляющая собой историческую драму. Сюжет проекта раскрывает жизненный путь пары солдат, задействованных в Первой мировой войне. Ведущие роли воплотили Джордж МакКэй, Дин-Чарльз Чепмен, также привлекались Бенедикт Камбербэтч и Дэниэл Мейс.
Наибольшее количество номинаций BAFTA получила кинолента “Джокер”, также незначительно отстают “Однажды в… Голливуде” и упомянутая работа Мендеса.
Церемония вручения вышеупомянутой награды проходила накануне в Лондоне. Статус лучшей кинокартины по мнению критиков завоевала лента “1917”, представляющая собой историческую драму. Сюжет проекта раскрывает жизненный путь пары солдат, задействованных в Первой мировой войне. Ведущие роли воплотили Джордж МакКэй, Дин-Чарльз Чепмен, также привлекались Бенедикт Камбербэтч и Дэниэл Мейс.
Наибольшее количество номинаций BAFTA получила кинолента “Джокер”, также незначительно отстают “Однажды в… Голливуде” и упомянутая работа Мендеса.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:28