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Милла Йовович родила супругу Полу Андерсону третью дочь

Милла Йовович в третий раз стала матерью. На днях актриса родила своему супругу Полу Андерсону дочь, которую назвали необычным именем Озиан.
Милла Йовович родила супругу Полу Андерсону третью дочь

Мать и ее наследница прекрасно себя чувствуют, а близкие родственники уже успели их навестить. В палату к Йовович пришли 2 ее старшие дочери – 4-летняя Дашиэл и 12-летняя Эва, а также 3-й муж знаменитости Пол Андерсон. Все девочки появились на свет в союзе артистки с режиссёром. В 2012 году она была замужем за Шоном Эндрюсом, прожив с ним только месяц. Кроме этого, звезда Голливуда была супругой продюсера Люка Бессона, брак с которым длился с 1997 по 1999 год. Затем знаменитость не стала спешить, ведь с 3-м избранником она прожила 7 лет, а уже потом пара поженилась. На тот момент у супругов уже была 2-летняя дочь Эва.

Последняя беременность тяжело далась Йовович. Она часто жаловалась фолловерам в Instagram на плохой внешний вид и самочувствие. Тем не менее, роды прошли хорошо.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:10

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