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Британские медики назвали продукты, усиливающие симптомы артрита

Британские медики рассказали, какие продукты не стоит употреблять в пищу при артрите. Например, желательно не использовать рафинированный сахар, который способствует воспалительным процессам.

Врачи рекомендуют уменьшить количество нездоровой пищи, употребляемой человеком, так как после этого организм сможет практически полностью восстановить свои защитные силы. Следует отказаться от обработанных продуктов с высоким содержанием трансжиров, нарушающих пищеварение и способствующих появлению воспалительной реакции. Подобным образом действует на организм человека рафинированный сахар, стимулирующий выплеск уровня белков-цитокинов.

Большое количество красного мяса увеличивает уровень холестерина и приводит к воспалению из-за жиров, которые находятся в составе продукта. Сыр и молоко могут усилить боль в суставах при артрите: в этих продуктах много жиров, способствующих появлению воспалительных реакций. Рафинированные углеводы увеличивают уровень сахара в крови человека.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 09:34

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