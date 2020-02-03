Пользователи iPhone 11 Pro Max жалуются на его самопроизвольное отключение от LTE в режиме с двумя SIM-картами
Владельцы iPhone 11 Pro Max пожаловались на самопроизвольное отключение гаджета от LTE в режиме работы с двумя SIM-картами. Это происходит также с микросхемой eSIM после определенного периода бездействия.
Пользователи iPhone 11 Pro Max решают проблему путем отключения режима с двумя SIM-картами. В таком случае используется лишь один номер телефона. Согласно результатам проверки агентством WCCFtech, отключение от LTE происходит также в смартфонах с двумя физическими слотами для рынка Китая.
Подобная реакция замечена у iPhone 11 Pro Max с eSIM. Однако эту проблему не помогает решить ни сброс надстроек сети, ни восстановление системы.
Пользователи iPhone 11 Pro Max решают проблему путем отключения режима с двумя SIM-картами. В таком случае используется лишь один номер телефона. Согласно результатам проверки агентством WCCFtech, отключение от LTE происходит также в смартфонах с двумя физическими слотами для рынка Китая.
Подобная реакция замечена у iPhone 11 Pro Max с eSIM. Однако эту проблему не помогает решить ни сброс надстроек сети, ни восстановление системы.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:01