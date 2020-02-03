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Галкин после пропажи Андрейченко станцевал под мелодию из «Мэри Поппинс, до свидания!» в Сиднее

Максим Галкин сейчас находится на гастролях в Сиднее, где любуется достопримечательностями. После недавней пропажи Натальи Андрейченко из «Мэри Поппинс, до свидания!» шоумен решил станцевать под мелодию из фильма.
Галкин после пропажи Андрейченко станцевал под мелодию из «Мэри Поппинс, до свидания!» в Сиднее

Судя по всему, супруг Пугачевой находился под впечатлением от последних новостей касаемо исчезновения знаменитости и решил продемонстрировать подписчикам в Instagram, как выглядит «само совершенство». Во время одной из прогулок Галкин станцевал под известную мелодию Максима Дунаевского из картины «Мэри Поппинс, до свидания!». Звездных коллег и поклонников артиста впечатлила его публикация, о чем они высказались в комментариях. «Вот он приколист!», «Думала, это Ваш сын», «Максим, надо снимать фильмы», - писали довольные фолловеры.

На днях россияне переживали из-за внезапной пропажи Натальи Андрейченко, популярность которой принесла роль в ленте Леонида Квинихидзе. Позже выяснилось, что актриса отключила телефон, так как хотела побыть наедине с собой. После этого ее обвинили в дешевом самопиаре, что разозлило звезду кино.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:52

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