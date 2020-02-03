В России депутаты предложили ввести ужесточенные штрафы для шумных соседей





Граждане России за шум в собственной квартире могут получить штраф, чей размер достигает от 5 тыс до 50 тыс рублей, а юридические лица – от 50 тыс до 150 тыс рублей. Инициатива предусматривает наказание за указанные действия с 23:00 до 07:00 для владельцев жилья, а также тех, кто сдает его в аренду. Штраф полагается тем соседям, которые имеют систематические нарушения тишины, в частности, дважды в месяц. В связи с шумом из-за разного рода заведений в жилых домах, их работа окажется остановлена на срок до 90 дней при несоблюдении правил.Депутаты предусмотрели “обычную жизнедеятельность” индивида, которая не будет относиться к числу нарушений тишины, включая звук шагов или детские крики.