АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Иосиф Пригожин и Валерия поддержали Успенскую в конфликте с дочерью: «Детей просто не нужно баловать»

Иосиф Пригожин и Валерия посетили передачу «Ты не поверишь!» на «НТВ», где прокомментировали конфликт певицы с дочерью. По словам супругов, она сама знает, как воспитывать Татьяну Плаксину.

Недавно наследница знаменитости публично заявила, что иногда родительница ее била и пыталась задушить. Как отметил Иосиф Пригожин, невозможно уберечь ребенка от всех окружающих его внешних факторов, а артистка является зрелой матерью, которая сама способна вырастить дочь. «Что касается детей, их просто не нужно баловать», - высказался продюсер. Его жена рассказала, что Татьяна Плаксина находится в таком возрасте, когда сама может принимать решения.

«У меня во всяком случае так с моими детьми происходит», - добавила Валерия. Она считает, что изначально родственница Любови Успенской была согласна с ее позицией, так как насильно взрослую личность нельзя принудить к чему-либо.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Галкин после пропажи Андрейченко станцевал под мелодию из «Мэри Поппинс, до свидания!» в…
Американские ученые открыли новые свойства витамина C для организма…
В России депутаты предложили ввести ужесточенные штрафы для шумных…
Иосиф Пригожин и Валерия поддержали Успенскую в конфликте с дочерью: «Детей просто не нужно…
Юрий Антонов рассказал о доме и мебели Льва…
Дмитрий Песков не может без слез смотреть на тренировки дочери…
Симона Юнусова косвенно подтвердила, что не считает Анастасию Решетову частью…
Психологи: “Армия сможет воспитать в человеке лучшие качества, если он идет служить…
Ученые создали костюм для пожарных с датчиками…
Медики сообщили, чем опасен дефицит…
Эксперты назвали главные ошибки при замене масла в…
Тигровые акулы становятся жертвами морских ДТП из-за столкновений с торговыми…
Ученые сообщили, что черный чай снижает риск развития сахарного диабета 2…
«Живите здесь и сейчас»: Вера Брежнева поделилась мотивирующим…
«Как не простить гения?»: Экс-супруга Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала об изменах…
«Я жил с бабушкой»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных пожаловался, что актриса уделяла ему мало…
«Такая чувственная»: Певица Елка намекнула, что загорает на нудистском…
Опубликованы живое фото и характеристики флагманского Meizu…
Дочь Дмитрия Маликова Стефания станцевала с отцом медленный…
«Я его не видела очень давно»: Певица Наталья Штурм расплакалась во время рассказа об отношениях с…
Google представила альтернативу видеосервису…
«Стремительно и безвозвратно»: Альбина Джанабаева посетовала на быстротечность…
Британскую полицию подняли на смех из-за поиска хозяина Кольца…
Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель отказывается узнавать пол будущего…
Названа стоимость базовой комплектации KIA Seltos в…
Ученые рассказали, что уровень тестостерона у мужчин можно определить по выбору…
«Она выпивает»: Дана Борисова прокомментировала скандал с Любовью…
«Я больше не могу скрывать это»: ДочьУспенской заявила, что скандал с матерью произошел из-за племянника…
Просмотреть все новости