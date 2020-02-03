Иосиф Пригожин и Валерия поддержали Успенскую в конфликте с дочерью: «Детей просто не нужно баловать»
Иосиф Пригожин и Валерия посетили передачу «Ты не поверишь!» на «НТВ», где прокомментировали конфликт певицы с дочерью. По словам супругов, она сама знает, как воспитывать Татьяну Плаксину.
Недавно наследница знаменитости публично заявила, что иногда родительница ее била и пыталась задушить. Как отметил Иосиф Пригожин, невозможно уберечь ребенка от всех окружающих его внешних факторов, а артистка является зрелой матерью, которая сама способна вырастить дочь. «Что касается детей, их просто не нужно баловать», - высказался продюсер. Его жена рассказала, что Татьяна Плаксина находится в таком возрасте, когда сама может принимать решения.
«У меня во всяком случае так с моими детьми происходит», - добавила Валерия. Она считает, что изначально родственница Любови Успенской была согласна с ее позицией, так как насильно взрослую личность нельзя принудить к чему-либо.
Недавно наследница знаменитости публично заявила, что иногда родительница ее била и пыталась задушить. Как отметил Иосиф Пригожин, невозможно уберечь ребенка от всех окружающих его внешних факторов, а артистка является зрелой матерью, которая сама способна вырастить дочь. «Что касается детей, их просто не нужно баловать», - высказался продюсер. Его жена рассказала, что Татьяна Плаксина находится в таком возрасте, когда сама может принимать решения.
«У меня во всяком случае так с моими детьми происходит», - добавила Валерия. Она считает, что изначально родственница Любови Успенской была согласна с ее позицией, так как насильно взрослую личность нельзя принудить к чему-либо.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:21