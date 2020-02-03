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Дмитрий Песков не может без слез смотреть на тренировки дочери Надежды

Дочь Дмитрия Пескова блестяще выступила вместе с Татьяной Навкой в ледовом шоу. Пресс-секретарь президента России в эфире «Ты не поверишь!» признался, что не может без внутренних слез смотреть на тренировки Надежды.
Дмитрий Песков не может без слез смотреть на тренировки дочери Надежды

Он отметил, что график девочки похож на взрослый аналог, вот только супруга сама прошла путь спортсмена, а также тренировалась на протяжении долгого времени, чтобы добиться результата. “Споры у нас по этому поводу, конечно, возникают. Я отстаиваю права ребенка”, - добавил Песков.

Надежда любит попкорн, а также с нетерпением ждет, когда сможет вместе с отцом посмотреть мультфильм в кинотеатре. Навка тоже говорила, что дочь часто плачет утром, не желая просыпаться, но надо вставать и ложиться вовремя.

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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00

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