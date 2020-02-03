Дмитрий Песков не может без слез смотреть на тренировки дочери Надежды

Он отметил, что график девочки похож на взрослый аналог, вот только супруга сама прошла путь спортсмена, а также тренировалась на протяжении долгого времени, чтобы добиться результата., - добавил Песков.Надежда любит попкорн, а также с нетерпением ждет, когда сможет вместе с отцом посмотреть мультфильм в кинотеатре. Навка тоже говорила, что дочь часто плачет утром, не желая просыпаться, но надо вставать и ложиться вовремя.