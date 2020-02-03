Юрий Антонов рассказал о доме и мебели Льва Лещенко





Как рассказал артист, дом ему понравился. Ухоженный участок, прекрасный особняк. Больше всего музыкант обратил внимание на обстановку в доме Льва Лещенко, которой занималась его супруга Ирина. Хозяин, к слову, признался, что мебель в основном привозили из Италии, что заинтересовало звездного гостя, поскольку он и сам к тому моменту строил дом и интересовался вариантами интерьера на будущее, поэтому даже попросил именинника поделиться контактами мебельных магазинов. Впрочем, как рассказал Антонов, Лев Валерьянович так и не поделился ценной информацией.В результате мебель для собственного дома Антонов купил в Китае, и даже похвастался, что его дом с участком немного побольше, чем у знаменитого друга, более того, все элементы изготовлены из натуральной древесины. А вот кресло в его особняке, как отмечает Юрий Антонов, и вовсе, могут сдвинуть с места только два человека, поскольку оно очень тяжелое.