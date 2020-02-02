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«Живите здесь и сейчас»: Вера Брежнева поделилась мотивирующим селфи

Известная певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое селфи-фото. Эту публикацию артистка сопроводила мотивирующим текстом, призвав подписчиков жить «здесь и сейчас».
«Живите здесь и сейчас»: Вера Брежнева поделилась мотивирующим селфи

В своем посте Вера Брежнева обращает отдельное внимание на то, как скоротечно время и все вокруг, поэтому она призывает поклонников ценить его и стараться прожить каждую минуту с максимальной пользой не только для себя, но и для окружающих. «Так важно, не просто прожить жизнь, а жить каждую минуту полноценно, осознанно, чтобы чувствовать любовь снаружи и внутри себя и щедро делить ее с теми, кто готов ее принимать. Дорожить своими близкими и заботиться о семье. Не тратить свое время на то, что вообще не приносит никакого удовольствия», - пишет артистка.

Вместе с тем исполнительница добавила, что благодарит всех фанатов, которые всегда поддерживают ее и помогают с каждым днем становиться лучше. Поклонники, к слову, ответили Вере Брежневой взаимностью, оставив под этой мотивирующей публикацией много лестных комментариев в адрес артистки и ее семьи.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:00

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