«Как не простить гения?»: Экс-супруга Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала об изменах артиста
Бывшая супруга известного российского музыканта и певца Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова стала одной из героинь популярного телешоу «Ты не поверишь!». В беседе с журналистами телеканала НТВ она рассказала, почему закрывала глаза на измены знаменитого супруга, отметив, что сейчас у них полное взаимопонимание.
Сейчас Трофимова и Кузьмин снова счастливы вместе. Она постоянно сопровождает артиста на всех его гастролях. Это, к слову, послужило появлению слухов о том, что бывшая супруга стала директором музыканта. Виновница события опровергает эту информацию и заявляет, что выполняет роль музы. Журналисты поинтересовались: правда ли, что после развода они с Кузьминым обвенчались. Трофимова подтвердила информацию, а также подчеркивает, что они с мужем никогда не теряли связь даже в тот период, когда у артиста был роман с любовницей. Молодая особа простила возлюбленного за измену, списав все на его гениальность.
«Мы все время общались. Как не простить гения? Разве так можно? У нас сейчас любовь», - подытожила она.
Сейчас Трофимова и Кузьмин снова счастливы вместе. Она постоянно сопровождает артиста на всех его гастролях. Это, к слову, послужило появлению слухов о том, что бывшая супруга стала директором музыканта. Виновница события опровергает эту информацию и заявляет, что выполняет роль музы. Журналисты поинтересовались: правда ли, что после развода они с Кузьминым обвенчались. Трофимова подтвердила информацию, а также подчеркивает, что они с мужем никогда не теряли связь даже в тот период, когда у артиста был роман с любовницей. Молодая особа простила возлюбленного за измену, списав все на его гениальность.
«Мы все время общались. Как не простить гения? Разве так можно? У нас сейчас любовь», - подытожила она.