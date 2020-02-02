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«Как не простить гения?»: Экс-супруга Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала об изменах артиста

Бывшая супруга известного российского музыканта и певца Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова стала одной из героинь популярного телешоу «Ты не поверишь!». В беседе с журналистами телеканала НТВ она рассказала, почему закрывала глаза на измены знаменитого супруга, отметив, что сейчас у них полное взаимопонимание.
«Как не простить гения?»: Экс-супруга Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала об изменах артиста

Сейчас Трофимова и Кузьмин снова счастливы вместе. Она постоянно сопровождает артиста на всех его гастролях. Это, к слову, послужило появлению слухов о том, что бывшая супруга стала директором музыканта. Виновница события опровергает эту информацию и заявляет, что выполняет роль музы. Журналисты поинтересовались: правда ли, что после развода они с Кузьминым обвенчались. Трофимова подтвердила информацию, а также подчеркивает, что они с мужем никогда не теряли связь даже в тот период, когда у артиста был роман с любовницей. Молодая особа простила возлюбленного за измену, списав все на его гениальность.

«Мы все время общались. Как не простить гения? Разве так можно? У нас сейчас любовь», - подытожила она.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 22:00

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