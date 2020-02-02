«Как не простить гения?»: Экс-супруга Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала об изменах артиста





Сейчас Трофимова и Кузьмин снова счастливы вместе. Она постоянно сопровождает артиста на всех его гастролях. Это, к слову, послужило появлению слухов о том, что бывшая супруга стала директором музыканта. Виновница события опровергает эту информацию и заявляет, что выполняет роль музы. Журналисты поинтересовались: правда ли, что после развода они с Кузьминым обвенчались. Трофимова подтвердила информацию, а также подчеркивает, что они с мужем никогда не теряли связь даже в тот период, когда у артиста был роман с любовницей. Молодая особа простила возлюбленного за измену, списав все на его гениальность., - подытожила она.