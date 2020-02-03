Симона Юнусова косвенно подтвердила, что не считает Анастасию Решетову частью семьи





Недавно знаменитость подтвердила догадки своих подписчиков о том, что она находится в не очень хороших отношениях с новой возлюбленной Тимати. Фанаты заметили, что Юнусова часто публиковала фотографии, на которых был запечатлена Шишкова, но очень редко выставляет кадры с Решетовой.Спустя некоторое время мать знаменитого рэпера заявила, что свою страницу в социальной сети Instagram она посвятила внучке Алисе. Знаменитость часто публикует видео и фотографии наследницы Тимати. Раньше Юнусова подтвердила свою неприязнь к Решетовой, написав, что никогда ранее не хотела иметь дочь.