«Я жил с бабушкой»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных пожаловался, что актриса уделяла ему мало времени





По словам Шальных, конфликты между ним и известной артисткой доходили до такого накала, что однажды ему даже пришлось съехать от родительницы и жить отдельно., - отметил сын артистки. Молодой человек также добавил, что после того, как он съехал от родителей и начал жить отдельно, никаких конфликтных ситуаций между ними больше не возникало. Более того, сейчас у него с матерью прекрасные отношения.На вопрос ведущих о том, есть ли у него дети, Денис Шальных ответил отрицательно., - подчеркнул он.