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«Я жил с бабушкой»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных пожаловался, что актриса уделяла ему мало времени

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, широко известный благодаря обилию татуировок на теле, стал гостем популярной программы «Звезды сошлись». В эфире телеканала НТВ молодой человек откровенно рассказал о том, как конфликтовал со знаменитой матерью в прошлом, а также пожаловалась на то, что она уделяла ему слишком мало времени.
«Я жил с бабушкой»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных пожаловался, что актриса уделяла ему мало времени

По словам Шальных, конфликты между ним и известной артисткой доходили до такого накала, что однажды ему даже пришлось съехать от родительницы и жить отдельно. «Разумеется, были разные недопонимания. Я и уезжал от родителей, поскольку не мог найти с ними общий язык. Мама вообще уделяла мне всего 10 процентов своего времени. Я жил с бабушкой», - отметил сын артистки. Молодой человек также добавил, что после того, как он съехал от родителей и начал жить отдельно, никаких конфликтных ситуаций между ними больше не возникало. Более того, сейчас у него с матерью прекрасные отношения.

На вопрос ведущих о том, есть ли у него дети, Денис Шальных ответил отрицательно. «Я думаю, что отцом лучше становиться тогда, когда ты в себе это почувствуешь. Нужно, чтобы не было бардака в голове», - подчеркнул он.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:00

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