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Психологи: “Армия сможет воспитать в человеке лучшие качества, если он идет служить осознанно”

В СССР было распространено мнение, что армия помогает молодым людям стать настоящими мужчинами. Психологи не согласны с такой догмой, отметив, что она может воспитать в человека лучшие качества при условии, что он идет служить осознанно.
Психологи: “Армия сможет воспитать в человеке лучшие качества, если он идет служить осознанно”

По словам Айзека Сидикова, армия учит мужчин самостоятельности, любви к Родине, исполнительности, а также дисциплине и ответственности за свои поступки. Кроме того, здесь можно научиться стать лидером, придерживаться здорового образа жизни, быть уверенным в себе и бороться со страхами.

Психолог Татьяна Гудеева отметила, что армия может сделать человека менее агрессивным, а также адекватно относиться к оружию. Вот только эти качества вырабатываются на добровольной основе без принуждения, а «дедовщина» ломает внутренний мир человека, после чего у него проявляются самые худшие наклонности. Американские ученые доказали, что после возвращения из армии многие люди испытывают сложности во время общения с друзьями, а также нацелены на жесткую конкуренцию вместо сотрудничества.

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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00

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