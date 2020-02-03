Психологи: “Армия сможет воспитать в человеке лучшие качества, если он идет служить осознанно”





По словам Айзека Сидикова, армия учит мужчин самостоятельности, любви к Родине, исполнительности, а также дисциплине и ответственности за свои поступки. Кроме того, здесь можно научиться стать лидером, придерживаться здорового образа жизни, быть уверенным в себе и бороться со страхами.Психолог Татьяна Гудеева отметила, что армия может сделать человека менее агрессивным, а также адекватно относиться к оружию. Вот только эти качества вырабатываются на добровольной основе без принуждения, а «дедовщина» ломает внутренний мир человека, после чего у него проявляются самые худшие наклонности. Американские ученые доказали, что после возвращения из армии многие люди испытывают сложности во время общения с друзьями, а также нацелены на жесткую конкуренцию вместо сотрудничества.