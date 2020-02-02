«Такая чувственная»: Певица Елка намекнула, что загорает на нудистском пляже
Популярная российская певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram довольно интересный пост. Артистка поделилась с поклонниками фото, намекнув, что позирует на нем без одежды на нудистском пляже.
В подписи к сюжету Елка отметила, что купальник ей не нужен, поэтому его покупку перед отпуском она считает весьма бесполезной затеей. Вероятнее всего, артистка намекнула фанатам, что отправилась загорать на нудистский пляж. «Взгляд человека, к которому пришло осознание того факта, что покупка купальников перед этим отпуском была самой бесполезной тратой года», - пишет певица. Поклонники пришли в восторг от этой публикации и оставили под ней огромное количество хвалебных комментариев, подчеркнув, что такой сексуальной женщине, как Елизавета Иванцив, на пляже стоит загорать только в обнаженном виде.
«Все верно, отдыхать нужно голышом», «Нудистский пляж?», «Вы такая чувственная, как сияющая Луна», «Это лучшее селфи из тех, что мне доводилось видеть», - пишут восторженные подписчики исполнительницы.
В подписи к сюжету Елка отметила, что купальник ей не нужен, поэтому его покупку перед отпуском она считает весьма бесполезной затеей. Вероятнее всего, артистка намекнула фанатам, что отправилась загорать на нудистский пляж. «Взгляд человека, к которому пришло осознание того факта, что покупка купальников перед этим отпуском была самой бесполезной тратой года», - пишет певица. Поклонники пришли в восторг от этой публикации и оставили под ней огромное количество хвалебных комментариев, подчеркнув, что такой сексуальной женщине, как Елизавета Иванцив, на пляже стоит загорать только в обнаженном виде.
«Все верно, отдыхать нужно голышом», «Нудистский пляж?», «Вы такая чувственная, как сияющая Луна», «Это лучшее селфи из тех, что мне доводилось видеть», - пишут восторженные подписчики исполнительницы.