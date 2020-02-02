«Такая чувственная»: Певица Елка намекнула, что загорает на нудистском пляже

В подписи к сюжету Елка отметила, что купальник ей не нужен, поэтому его покупку перед отпуском она считает весьма бесполезной затеей. Вероятнее всего, артистка намекнула фанатам, что отправилась загорать на нудистский пляж., - пишет певица. Поклонники пришли в восторг от этой публикации и оставили под ней огромное количество хвалебных комментариев, подчеркнув, что такой сексуальной женщине, как Елизавета Иванцив, на пляже стоит загорать только в обнаженном виде., - пишут восторженные подписчики исполнительницы.