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Опубликованы живое фото и характеристики флагманского Meizu 17th

Китайская компания Meizu в нынешнем году планирует официально представить широкой публике свой новый флагманский смартфон Meizu 17th. Недавно в Сети были опубликованы первое живое фото новинки с включенным экраном и некоторые ее технические характеристики.
Опубликованы живое фото и характеристики флагманского Meizu 17th

На представленном фото можно увидеть лишь лицевую панель грядущего смартфона, зато с включенным дисплеем, открытым меню настроек и перечислением ключевых технических особенностей устройства. Кроме того, изображение раскрывает факт, что дебютант будет максимально безрамочным со всех сторон. Впереди Meizu 17th нет не только «подбородков», «капель» или «бровей», но даже врезанной в дисплей фронтальной камеры. Эксперты подозревают, что она, вероятнее всего, будет выдвижной. Не исключается и вариант, при котором на задней панели устройства появится дополнительный дисплей для использования основной камеры в качестве фронтальной. Подобное компания уже реализовывала в ранних своих устройства.

Что же касается технических характеристик, то здесь все на уровне. Работать Meizu 17th будет под управлением SoC Snapdragon 865, что на данный момент является топовым мобильным решением. Кроме того, пользователю будет доступно 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Самую свежую программную платформу в новый флагман Meizu не завезли: из коробки гаджет поставляется с предустановленной ОС Android 10.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:42

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