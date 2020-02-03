Эксперты назвали главные ошибки при замене масла в автомобиле





Так, одна из самых распространенных ошибок, которая спустя какое-то время непременно напомнит о себе и заставить отправиться в ближайший сервис – точное следование рекомендуемому производителем межсервисному диапазону. Как оказалось, интервал пробега, который указывают производители в инструкции, рассчитан на эксплуатацию автомобиля и его силовой установки в «идеальных» условиях. Но реальность бывает часто далеко от этого, поэтому заменить все масло в системе лучше всего намного раньше – примерно на половине максимального лимита пробега, который указал изготовитель. Еще одна весьма распространенная ошибка состоит в переливе или недоливе масла. К примеру, если масла залить слишком много, начнут страдать прокладки и сальники, кроме того, оно может начать течь из-за повышенного давления в системе.Также вредит двигателю и слишком частый долив масла. Эта практика, утверждают специалисты, часто приводит к задирам, образованию нагара и прочих серьезных проблем в двигателе, которые сокращают срок его службы. Более того, если говорить о периодическом доливе масла, то добавлять его тоже нужно правильно. К примеру, в минеральное масло рекомендуется доливать исключительно полусинтетику, в свою очередь, для долива в полусинтетику лучше всего выбрать синтетическое моторное масло.Наконец, подчеркивают эксперты, лучше не рисковать с доливом масла другого производителя, поскольку это может обернуться еще большими проблемами в работе двигателя.