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Эксперты назвали главные ошибки при замене масла в автомобиле

Правильная и, что самое важное, своевременная замена масла в двигателе автомобиля является залогом его долгой и надежной службы. Эксперты даже назвали самые распространенные ошибки, которые допускают автомобилисты при замене или доливе масла.
Эксперты назвали главные ошибки при замене масла в автомобиле

Так, одна из самых распространенных ошибок, которая спустя какое-то время непременно напомнит о себе и заставить отправиться в ближайший сервис – точное следование рекомендуемому производителем межсервисному диапазону. Как оказалось, интервал пробега, который указывают производители в инструкции, рассчитан на эксплуатацию автомобиля и его силовой установки в «идеальных» условиях. Но реальность бывает часто далеко от этого, поэтому заменить все масло в системе лучше всего намного раньше – примерно на половине максимального лимита пробега, который указал изготовитель. Еще одна весьма распространенная ошибка состоит в переливе или недоливе масла. К примеру, если масла залить слишком много, начнут страдать прокладки и сальники, кроме того, оно может начать течь из-за повышенного давления в системе.

Также вредит двигателю и слишком частый долив масла. Эта практика, утверждают специалисты, часто приводит к задирам, образованию нагара и прочих серьезных проблем в двигателе, которые сокращают срок его службы. Более того, если говорить о периодическом доливе масла, то добавлять его тоже нужно правильно. К примеру, в минеральное масло рекомендуется доливать исключительно полусинтетику, в свою очередь, для долива в полусинтетику лучше всего выбрать синтетическое моторное масло.

Наконец, подчеркивают эксперты, лучше не рисковать с доливом масла другого производителя, поскольку это может обернуться еще большими проблемами в работе двигателя.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:00

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