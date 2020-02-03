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Медики сообщили, чем опасен дефицит серотонина

Врачи рассказали, что дефицит серотонина, известного как гормон счастья, может привести к ухудшению сна и вызвать бессонницу. Повысить его количество помогут занятия любимым видом спорта и прогулки на свежем воздухе.
Медики сообщили, чем опасен дефицит серотонина

От серотонина зависит настроение человека, его активность, жизнерадостность, также он отвечает за аппетит, сон, либидо, память и многое другое. Нарушение одного из перечисленных факторов сигнализирует о низком уровне гормона счастья, из-за чего могут ухудшаться отношения с окружающими, понижается уровень труда, человеку хочется съесть что-нибудь вредное для здоровья. Дефицит серотонина способствует появлению проблем с организмом и самочувствием, наблюдается ухудшение функционирования кишечника, иммунная система становится слабее.

Медики рекомендуют начать правильно питаться, меньше есть сладкого и напитков, в составе которых имеется кофеин, а больше употреблять пищи, богатой белками, различными витаминами и минералами. Хорошим средством для борьбы с дефицитом серотонина являются активный образ жизни и физические упражнения.

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Общество
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 03:00

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