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Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель отказывается узнавать пол будущего малыша

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель попросила своего лечащего врача, чтобы он не обсуждал с ней пол будущего ребенка. Молодая мама хочет хоть на время, но сохранить интригу.

Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель отказывается узнавать пол будущего малыша

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель намерена сохранить тайну до праздника. Ольга отметила, что врач, который делал УЗИ, определил кого они ждут с Дмитрием Дмитренко, но она не позволила озвучивать пол ребенка. Ко всему для нее выполнили еще одну просьбу, чтобы мальчик или девочка у нее будет написана на бумажке, которую она положила в кошелек. Сейчас она носит этот листочек с собой, но что там написано Ольга не читала.

Ольга Рапунцель совместно со своим супругом Дмитрием Дмитренко намерены устроить праздник, во время которого они лопнут воздушный шар и узнают, кто у них будет мальчик или все-таки девочка. Теперь будущей маме лишь предстоит выбрать того, кто займется наполнением шара.


К слову, Ольга рассказывает о том, что уже сейчас ей хочется покупать все для новорожденного. Пару комплектов одежды она с супругом уже подобрала, но они пока нейтрального цвета, так как кто именно появится в их семье - пара пока не знает. Участница проекта «Дом-2» говорит о том, что своего малыша она уже безмерно любит.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:54

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