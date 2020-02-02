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Дочь Дмитрия Маликова Стефания станцевала с отцом медленный танец

В конце прошлого месяца известный российский певец Дмитрий Маликов отметил свое 50-летие. В дни празднования юбиляра все время окружали самые близкие и родные люди, в том числе любимая дочь Стефания, с которой отец даже станцевал медленный танец.
Дочь Дмитрия Маликова Стефания станцевала с отцом медленный танец

Совсем недавно Стефания Маликова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram трогательные кадры, поздравив знаменитого отца с днем рождения. Позднее в stories на ее страничке появилась небольшая видеозапись, на которой показано, как юбиляр и его наследница танцуют медленный танец. Примечательно, что день рождения Дмитрия Маликова отмечали несколько дней подряд.

Артист даже устроил юбилейный концерт в столичном «Крокус Сити Холле», в рамках которого собрал немало знаменитых коллег. Затем сам день юбилея Маликов предпочел провести в кругу семьи.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:32

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