Дочь Дмитрия Маликова Стефания станцевала с отцом медленный танец
В конце прошлого месяца известный российский певец Дмитрий Маликов отметил свое 50-летие. В дни празднования юбиляра все время окружали самые близкие и родные люди, в том числе любимая дочь Стефания, с которой отец даже станцевал медленный танец.
Совсем недавно Стефания Маликова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram трогательные кадры, поздравив знаменитого отца с днем рождения. Позднее в stories на ее страничке появилась небольшая видеозапись, на которой показано, как юбиляр и его наследница танцуют медленный танец. Примечательно, что день рождения Дмитрия Маликова отмечали несколько дней подряд.
Артист даже устроил юбилейный концерт в столичном «Крокус Сити Холле», в рамках которого собрал немало знаменитых коллег. Затем сам день юбилея Маликов предпочел провести в кругу семьи.
Совсем недавно Стефания Маликова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram трогательные кадры, поздравив знаменитого отца с днем рождения. Позднее в stories на ее страничке появилась небольшая видеозапись, на которой показано, как юбиляр и его наследница танцуют медленный танец. Примечательно, что день рождения Дмитрия Маликова отмечали несколько дней подряд.
Артист даже устроил юбилейный концерт в столичном «Крокус Сити Холле», в рамках которого собрал немало знаменитых коллег. Затем сам день юбилея Маликов предпочел провести в кругу семьи.