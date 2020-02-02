Дочь Дмитрия Маликова Стефания станцевала с отцом медленный танец

Совсем недавно Стефания Маликова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram трогательные кадры, поздравив знаменитого отца с днем рождения. Позднее в stories на ее страничке появилась небольшая видеозапись, на которой показано, как юбиляр и его наследница танцуют медленный танец. Примечательно, что день рождения Дмитрия Маликова отмечали несколько дней подряд.Артист даже устроил юбилейный концерт в столичном «Крокус Сити Холле», в рамках которого собрал немало знаменитых коллег. Затем сам день юбилея Маликов предпочел провести в кругу семьи.