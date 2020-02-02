«Я его не видела очень давно»: Певица Наталья Штурм расплакалась во время рассказа об отношениях с сыном
Известная российская певица Наталья Штурм побывала в гостях на шоу «Звезды сошлись». В эфире телеканала НТВ артистка откровенно рассказала, что уже давно не виделась со своим 16-летним сыном Андреем, который практически не общается с ней.
«Я не могу понять, как так можно. Растишь сына, а он берет и уходит от тебя. Когда я отмечала его день рождения, все еще было хорошо, а потом все резко изменилось», - рассказала певица. Делясь подробностями об отношениях с наследником, исполнительница не выдержала эмоционального напряжения и даже расплакалась. При этом, как отметила сама Наталья Штурм, она даже не может сказать, где сейчас находится ее сын. «Конфликта никакого не было. Но я его очень давно не видела. Я даже не знаю, где он сейчас. Игорь, его отец, неправильно выстроил наши отношения, все-таки родители должны были сесть за стол переговоров. Я прекрасно понимала, что не справляюсь, позвонила ему, а он настоял, чтобы сын вернулся и жил у него», - подчеркнула артистка, добавив, что вкладывала в мальчика все свои силы.
Гости в студии вместе с ведущей Лерой Кудрявцевой принялись успокаивать знаменитость, отмечая, что у Андрея сейчас просто такой сложный возраст из-за пубертатного периода. Многие сошлись во мнении, что ближе к 20 годам он повзрослеет, а в отношениях с матерью все наладится.
«Я не могу понять, как так можно. Растишь сына, а он берет и уходит от тебя. Когда я отмечала его день рождения, все еще было хорошо, а потом все резко изменилось», - рассказала певица. Делясь подробностями об отношениях с наследником, исполнительница не выдержала эмоционального напряжения и даже расплакалась. При этом, как отметила сама Наталья Штурм, она даже не может сказать, где сейчас находится ее сын. «Конфликта никакого не было. Но я его очень давно не видела. Я даже не знаю, где он сейчас. Игорь, его отец, неправильно выстроил наши отношения, все-таки родители должны были сесть за стол переговоров. Я прекрасно понимала, что не справляюсь, позвонила ему, а он настоял, чтобы сын вернулся и жил у него», - подчеркнула артистка, добавив, что вкладывала в мальчика все свои силы.
Гости в студии вместе с ведущей Лерой Кудрявцевой принялись успокаивать знаменитость, отмечая, что у Андрея сейчас просто такой сложный возраст из-за пубертатного периода. Многие сошлись во мнении, что ближе к 20 годам он повзрослеет, а в отношениях с матерью все наладится.