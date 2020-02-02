«Я его не видела очень давно»: Певица Наталья Штурм расплакалась во время рассказа об отношениях с сыном





, - рассказала певица. Делясь подробностями об отношениях с наследником, исполнительница не выдержала эмоционального напряжения и даже расплакалась. При этом, как отметила сама Наталья Штурм, она даже не может сказать, где сейчас находится ее сын., - подчеркнула артистка, добавив, что вкладывала в мальчика все свои силы.Гости в студии вместе с ведущей Лерой Кудрявцевой принялись успокаивать знаменитость, отмечая, что у Андрея сейчас просто такой сложный возраст из-за пубертатного периода. Многие сошлись во мнении, что ближе к 20 годам он повзрослеет, а в отношениях с матерью все наладится.