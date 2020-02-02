«Стремительно и безвозвратно»: Альбина Джанабаева посетовала на быстротечность времени
Известная российская певица Альбина Джанабаева пожаловалась подписчикам своей странички в социальной сети Instagram на быстротечность времени. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» подчеркнула, что даже не заметила, как миновал целый месяц нового года.
«Кто-то заметил, что январь уже просто пролетел. Без лишней суеты и спешки, но так стремительно и безвозвратно», - отметила артистка в своей публикации. Этот пост артистка снабдила своим фото, на котором позирует в свободном удобном худи с чашкой чая или кофе в руках на фоне стены, увешанной трудно различимыми фотопортретами. Она также спросила у подписчиков, заметили ли они, как быстро летит время, или у них в жизни все происходит иначе.
Поклонники в ответ на это решили не философствовать, а просто оставили под очередным постом любимой артистки множество комплиментов. «Шикарно выглядите», «Какая же вы красива», «Счастья и равновесия вам», - пишут они в комментариях.
«Кто-то заметил, что январь уже просто пролетел. Без лишней суеты и спешки, но так стремительно и безвозвратно», - отметила артистка в своей публикации. Этот пост артистка снабдила своим фото, на котором позирует в свободном удобном худи с чашкой чая или кофе в руках на фоне стены, увешанной трудно различимыми фотопортретами. Она также спросила у подписчиков, заметили ли они, как быстро летит время, или у них в жизни все происходит иначе.
Поклонники в ответ на это решили не философствовать, а просто оставили под очередным постом любимой артистки множество комплиментов. «Шикарно выглядите», «Какая же вы красива», «Счастья и равновесия вам», - пишут они в комментариях.