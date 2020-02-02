«Стремительно и безвозвратно»: Альбина Джанабаева посетовала на быстротечность времени

, - отметила артистка в своей публикации. Этот пост артистка снабдила своим фото, на котором позирует в свободном удобном худи с чашкой чая или кофе в руках на фоне стены, увешанной трудно различимыми фотопортретами. Она также спросила у подписчиков, заметили ли они, как быстро летит время, или у них в жизни все происходит иначе.Поклонники в ответ на это решили не философствовать, а просто оставили под очередным постом любимой артистки множество комплиментов., - пишут они в комментариях.