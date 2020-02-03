Ученые сообщили, что черный чай снижает риск развития сахарного диабета 2 типа





По результатам исследований стало известно, что граждане Ирландии, Великобритании и Турции реже встречаются с диагнозом сахарный диабет. Медики уверены, что причиной этому является черный чай, который в каждой из перечисленных стран часто употребляют люди. В его составе находятся полезные вещества, а именно флавоноиды. Но доказательств того, что напиток препятствует развитию других заболеваний, не имеется.Сахарный диабет с каждым годом охватывает все большее количество человек. Эксперты утверждают, что за последние годы численность больных людей возросла в 6 раз.Также известно, что полезным является не только черный, но и зеленый чай, который способствует потере веса, если употреблять около 7 чашек в день. Недавно ученые узнали, что напиток может разрушать раковые клетки в ротовой полости человека, но медики еще не исследовали этот феномен.