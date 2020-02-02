Google представила альтернативу видеосервису YouTube
На просторах популярного видеосервиса YouTube можно найти огромное количество видеороликов, в которых авторы рассказывают о рецептах, инструкциях, дают советы и просто делятся полезным опытом со зрителями. Корпорация Google, которая владеет YouTube, решила представить новый сервис, предназначенный именно для видеоматериалов такого типа.
Новый сервис уже получил название – Tangi. В нем, к слову, зашифрована фраза «TeAch aNd GIve», что в переводе на русский означает «учить и давать». При этом в самой компании отмечают, что Tangi является экспериментальным приложением, которое было разработано специалистами лаборатории Area 120, а размещать в нем планируется краткие видеоинструкции и гайды. Более того, максимальная продолжительность роликов, которые можно загрузить на новую платформу «корпорации добра», ограничена 60 секундами.
Для большего удобства пользователей Google также ввела в новом сервисе разделение по категориям. К примеру, в поиске доступны такие разделы, как «Кулинария», «Мода и красота», «Сделай сам» и прочее. Раздела с технологиями на новой платформе пока еще нет, поэтому тем, кто ищет способы устранения проблем в ПК или смартфоне придется остаться активными пользователями YouTube.
Новый сервис уже получил название – Tangi. В нем, к слову, зашифрована фраза «TeAch aNd GIve», что в переводе на русский означает «учить и давать». При этом в самой компании отмечают, что Tangi является экспериментальным приложением, которое было разработано специалистами лаборатории Area 120, а размещать в нем планируется краткие видеоинструкции и гайды. Более того, максимальная продолжительность роликов, которые можно загрузить на новую платформу «корпорации добра», ограничена 60 секундами.
Для большего удобства пользователей Google также ввела в новом сервисе разделение по категориям. К примеру, в поиске доступны такие разделы, как «Кулинария», «Мода и красота», «Сделай сам» и прочее. Раздела с технологиями на новой платформе пока еще нет, поэтому тем, кто ищет способы устранения проблем в ПК или смартфоне придется остаться активными пользователями YouTube.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:16