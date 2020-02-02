Google представила альтернативу видеосервису YouTube





Новый сервис уже получил название – Tangi. В нем, к слову, зашифрована фраза «TeAch aNd GIve», что в переводе на русский означает «учить и давать». При этом в самой компании отмечают, что Tangi является экспериментальным приложением, которое было разработано специалистами лаборатории Area 120, а размещать в нем планируется краткие видеоинструкции и гайды. Более того, максимальная продолжительность роликов, которые можно загрузить на новую платформу «корпорации добра», ограничена 60 секундами.Для большего удобства пользователей Google также ввела в новом сервисе разделение по категориям. К примеру, в поиске доступны такие разделы, как «Кулинария», «Мода и красота», «Сделай сам» и прочее. Раздела с технологиями на новой платформе пока еще нет, поэтому тем, кто ищет способы устранения проблем в ПК или смартфоне придется остаться активными пользователями YouTube.