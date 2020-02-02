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Google представила альтернативу видеосервису YouTube

На просторах популярного видеосервиса YouTube можно найти огромное количество видеороликов, в которых авторы рассказывают о рецептах, инструкциях, дают советы и просто делятся полезным опытом со зрителями. Корпорация Google, которая владеет YouTube, решила представить новый сервис, предназначенный именно для видеоматериалов такого типа.
Google представила альтернативу видеосервису YouTube

Новый сервис уже получил название – Tangi. В нем, к слову, зашифрована фраза «TeAch aNd GIve», что в переводе на русский означает «учить и давать». При этом в самой компании отмечают, что Tangi является экспериментальным приложением, которое было разработано специалистами лаборатории Area 120, а размещать в нем планируется краткие видеоинструкции и гайды. Более того, максимальная продолжительность роликов, которые можно загрузить на новую платформу «корпорации добра», ограничена 60 секундами.

Для большего удобства пользователей Google также ввела в новом сервисе разделение по категориям. К примеру, в поиске доступны такие разделы, как «Кулинария», «Мода и красота», «Сделай сам» и прочее. Раздела с технологиями на новой платформе пока еще нет, поэтому тем, кто ищет способы устранения проблем в ПК или смартфоне придется остаться активными пользователями YouTube.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:16

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