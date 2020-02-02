АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Названа стоимость базовой комплектации KIA Seltos в России

Стали известны цены на базовую комплектацию KIA Seltos для авторынка России. Пока информация опубликована только на форуме сетевого ресурса Seltos.Club.

Как сообщают эксперты, если стоимость машины действительно будет демократичной, то подобное авто имеет все шансы на успех. Качественные материалы и высокая технологичность сделают его сильным конкурентом для других производителей. Ранее представители корейского автомобильного концерна огласили подробности выпуска только люксовой модификации транспортного средства. Его силовая установка состоит из 2,0-литрового бензинового мотора и вариатора, дополненных переднеприводной трансмиссией.

Ценник на подобное авто равен 1,35 миллион рублей, причем заявки на приобретение машины можно будет отправлять уже через две недели, с 15 февраля. Со 2 марта машина поступит в автосалоны и дилерские центры. Базовый набор Seltos оснастили двигателем емкостью в 1,6 литра, способным развивать мощность до 123 лошадиных сил. Вместе с ним в автомашине установлена механическая коробка передач с шестью ступенями и передним приводом. Стоимость машины, уверены эксперты, составит 1,1 миллиона рублей.

Специалисты отмечают, что аналогичная модель у конкурента, Hyundai, автомобиль Creta, стоит дешевле. При этом и его оснащение не настолько богато, потому многие покупатели могут предпочесть именно KIA. В базе Seltos имеет весьма неплохой набор из кондиционера, стеклоподъемников, оснащенным дверным приводом, также есть датчик для регулировки давления в колесных камерах, аудиосистема и шесть подушек безопасности. При этом аппаратура в салоне машины поддерживает соединение по Bluetooth и hands-free. Новинку обеспечили системой стабилизации, а также помощи при старте в гору.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Дмитрия Маликова Стефания станцевала с отцом медленный…
«Я его не видела очень давно»: Певица Наталья Штурм расплакалась во время рассказа об отношениях с…
Google представила альтернативу видеосервису…
«Стремительно и безвозвратно»: Альбина Джанабаева посетовала на быстротечность…
Британскую полицию подняли на смех из-за поиска хозяина Кольца…
Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель отказывается узнавать пол будущего…
Названа стоимость базовой комплектации KIA Seltos в…
Ученые рассказали, что уровень тестостерона у мужчин можно определить по выбору…
«Она выпивает»: Дана Борисова прокомментировала скандал с Любовью…
«Я больше не могу скрывать это»: ДочьУспенской заявила, что скандал с матерью произошел из-за племянника…
Профессор Дженнифер Ди Нойа назвала 7 наиболее полезных видов овощей и…
Тибетские монахи раскрыли древний рецепт сохранения белизны…
Макеты iPhone 12 сравнили с реальными смартфонами…
«Стыдно даже»: Янина Студилина призналась, что побаивается китайцев из-за…
Смартфон Nokia 5.2 впервые показали на живых…
Участница «Дом-2» Валя Арсёнова объяснила, почему отказала Федору…
Принца Гарри и Меган Маркл экс-возлюбленная Джеймса Миддлтона Донна Эйр назвала "идеальной…
Microsoft выпустила футбольную Xbox One X, которую можно только…
Актеры из «Свадьбы в Малиновке» имели тяжелые и трагические…
Максим Галкин появился на публике в Новой Зеландии без обручального…
«Ей и в 20 не стоило оголяться»: Александр Стриженов ответил телеведущей Ксении Собчак за российских…
Сотрудник РАН Равиль Рахматулин сообщил, чего стоит ожидать от магнитных бурь в…
Сергей Соседов поддержал решение певицы МакSим приостановить карьеру из-за ухудшения…
Mini намекнула на создание спортивной модели со средним расположением…
Светлану Лободу раскритиковали из-за внешнего вида на пляже в…
Ученые нашли новый путь распространения…
«Он потрясающий певец»: Алексей Чумаков о возможном участии Панайотова в…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров: «До конца года узаконю отношения с…
Просмотреть все новости