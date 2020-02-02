Названа стоимость базовой комплектации KIA Seltos в России





Как сообщают эксперты, если стоимость машины действительно будет демократичной, то подобное авто имеет все шансы на успех. Качественные материалы и высокая технологичность сделают его сильным конкурентом для других производителей. Ранее представители корейского автомобильного концерна огласили подробности выпуска только люксовой модификации транспортного средства. Его силовая установка состоит из 2,0-литрового бензинового мотора и вариатора, дополненных переднеприводной трансмиссией.Ценник на подобное авто равен 1,35 миллион рублей, причем заявки на приобретение машины можно будет отправлять уже через две недели, с 15 февраля. Со 2 марта машина поступит в автосалоны и дилерские центры. Базовый набор Seltos оснастили двигателем емкостью в 1,6 литра, способным развивать мощность до 123 лошадиных сил. Вместе с ним в автомашине установлена механическая коробка передач с шестью ступенями и передним приводом. Стоимость машины, уверены эксперты, составит 1,1 миллиона рублей.Специалисты отмечают, что аналогичная модель у конкурента, Hyundai, автомобиль Creta, стоит дешевле. При этом и его оснащение не настолько богато, потому многие покупатели могут предпочесть именно KIA. В базе Seltos имеет весьма неплохой набор из кондиционера, стеклоподъемников, оснащенным дверным приводом, также есть датчик для регулировки давления в колесных камерах, аудиосистема и шесть подушек безопасности. При этом аппаратура в салоне машины поддерживает соединение по Bluetooth и hands-free. Новинку обеспечили системой стабилизации, а также помощи при старте в гору.