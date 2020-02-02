Названа стоимость базовой комплектации KIA Seltos в России
Стали известны цены на базовую комплектацию KIA Seltos для авторынка России. Пока информация опубликована только на форуме сетевого ресурса Seltos.Club.
Как сообщают эксперты, если стоимость машины действительно будет демократичной, то подобное авто имеет все шансы на успех. Качественные материалы и высокая технологичность сделают его сильным конкурентом для других производителей. Ранее представители корейского автомобильного концерна огласили подробности выпуска только люксовой модификации транспортного средства. Его силовая установка состоит из 2,0-литрового бензинового мотора и вариатора, дополненных переднеприводной трансмиссией.
Ценник на подобное авто равен 1,35 миллион рублей, причем заявки на приобретение машины можно будет отправлять уже через две недели, с 15 февраля. Со 2 марта машина поступит в автосалоны и дилерские центры. Базовый набор Seltos оснастили двигателем емкостью в 1,6 литра, способным развивать мощность до 123 лошадиных сил. Вместе с ним в автомашине установлена механическая коробка передач с шестью ступенями и передним приводом. Стоимость машины, уверены эксперты, составит 1,1 миллиона рублей.
Специалисты отмечают, что аналогичная модель у конкурента, Hyundai, автомобиль Creta, стоит дешевле. При этом и его оснащение не настолько богато, потому многие покупатели могут предпочесть именно KIA. В базе Seltos имеет весьма неплохой набор из кондиционера, стеклоподъемников, оснащенным дверным приводом, также есть датчик для регулировки давления в колесных камерах, аудиосистема и шесть подушек безопасности. При этом аппаратура в салоне машины поддерживает соединение по Bluetooth и hands-free. Новинку обеспечили системой стабилизации, а также помощи при старте в гору.
Как сообщают эксперты, если стоимость машины действительно будет демократичной, то подобное авто имеет все шансы на успех. Качественные материалы и высокая технологичность сделают его сильным конкурентом для других производителей. Ранее представители корейского автомобильного концерна огласили подробности выпуска только люксовой модификации транспортного средства. Его силовая установка состоит из 2,0-литрового бензинового мотора и вариатора, дополненных переднеприводной трансмиссией.
Ценник на подобное авто равен 1,35 миллион рублей, причем заявки на приобретение машины можно будет отправлять уже через две недели, с 15 февраля. Со 2 марта машина поступит в автосалоны и дилерские центры. Базовый набор Seltos оснастили двигателем емкостью в 1,6 литра, способным развивать мощность до 123 лошадиных сил. Вместе с ним в автомашине установлена механическая коробка передач с шестью ступенями и передним приводом. Стоимость машины, уверены эксперты, составит 1,1 миллиона рублей.
Специалисты отмечают, что аналогичная модель у конкурента, Hyundai, автомобиль Creta, стоит дешевле. При этом и его оснащение не настолько богато, потому многие покупатели могут предпочесть именно KIA. В базе Seltos имеет весьма неплохой набор из кондиционера, стеклоподъемников, оснащенным дверным приводом, также есть датчик для регулировки давления в колесных камерах, аудиосистема и шесть подушек безопасности. При этом аппаратура в салоне машины поддерживает соединение по Bluetooth и hands-free. Новинку обеспечили системой стабилизации, а также помощи при старте в гору.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:52