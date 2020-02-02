«Она выпивает»: Дана Борисова прокомментировала скандал с Любовью Успенской





Примечательно, сама Успенская в ответ на слова дочери отметила, что журналисты просто подставили ее, пытаясь выбирать признания в том, чего не было. При этом, после выхода полной версии передачи появились и новые подробности по поводу заявлений Плаксиной. Прокомментировать происходящее в семье Успенской решила и телеведущая Дана Борисова., - подчеркнула знаменитость.Высказались в рамках этой программы и другие отечественные звезды, многие из которых были просто шокированы откровенными признаниями Татьяны Плаксиной, заявившей, что мать-певица однажды едва не задушила ее.