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Участница «Дом-2» Валя Арсёнова объяснила, почему отказала Федору Стрелкову

У участницы скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Вали Арсеновой и Федора Стрелкова отношения не сложились. Девушка рассказала, не почувствовала, что Федор может быть серьезным мужчиной.

Участница «Дом-2» Валя Арсёнова объяснила, почему отказала Федору Стрелкову

Изначально Федор Стрелков пытался сделать хоть что-то, чтобы завоевать Валю Арсенову. В те моменты, когда молодой человек усиленно предлагал девушке, чтобы они стали парой, она уходила от ответа любыми способами.

Валя Арсенова подчеркнула, что в момент, когда Федор Стрелков за ней ухаживал ей показалось, что он просто играет свою роль и не более. Молодой человек не внушал ей доверия.

Арсенова отметила, что в тот момент, когда она попала на проект, то у нее не возникло эйфории, а поэтому она решила руководствоваться своим разумом. Девушка приняла решение, что в первую очередь необходимо как можно лучше узнать человека.

Также Валя рассказала о том, что если бы у нее сразу возникли чувства, то тогда она бы не думала ни о чем, а также не искала в Федоре положительные и отрицательные стороны.


Помимо этого, Валя Арсенова сказала и о том, что никогда не считала Катю Скалон своей соперницей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:50

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