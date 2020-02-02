Участница «Дом-2» Валя Арсёнова объяснила, почему отказала Федору Стрелкову





Изначально Федор Стрелков пытался сделать хоть что-то, чтобы завоевать Валю Арсенову. В те моменты, когда молодой человек усиленно предлагал девушке, чтобы они стали парой, она уходила от ответа любыми способами.Валя Арсенова подчеркнула, что в момент, когда Федор Стрелков за ней ухаживал ей показалось, что он просто играет свою роль и не более. Молодой человек не внушал ей доверия.Арсенова отметила, что в тот момент, когда она попала на проект, то у нее не возникло эйфории, а поэтому она решила руководствоваться своим разумом. Девушка приняла решение, что в первую очередь необходимо как можно лучше узнать человека.Также Валя рассказала о том, что если бы у нее сразу возникли чувства, то тогда она бы не думала ни о чем, а также не искала в Федоре положительные и отрицательные стороны.Помимо этого, Валя Арсенова сказала и о том, что никогда не считала Катю Скалон своей соперницей.