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«Я больше не могу скрывать это»: ДочьУспенской заявила, что скандал с матерью произошел из-за племянника певицы

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина побывала в студии популярного телешоу «Звезды сошлись». В эфире телеканала НТВ 30-летняя наследница знаменитости заявила, что ее скандал с матерью произошел из-за племянника певицы, а также снова выдвинула в адрес певицы обвинения в насилии.
«Я больше не могу скрывать это»: ДочьУспенской заявила, что скандал с матерью произошел из-за племянника певицы

Совсем недавно Плаксина рассказала журналистам, что ее мать однажды едва не задушила ее. Сама артистка позднее прокомментировала эти слова, отметив, что ее дочь просто подставили тележурналисты, которые хотели выжать из нее заявление погромче. Теперь со слов самой Татьяны Плаксиной, история приобрела новый поворот. «Вместе с нами в доме живет мамин племянник. Мне однажды пришлось поменяться с ним комнатами. Я была с этим не согласна, а потому сказала маме и ему, что нуждаюсь в своем пространстве. Мама после этого начала орать на меня. Он всегда ее слушает, вообще не проявляет характера, у него нет собственного мнения, и маму это полностью устраивает», - сделала новое заявление дочь звезды.

По словам наследницы Любови Успенской, ей все же удалось отвоевать свою комнату, однако звездная мать после этого затаила на нее обиду и даже заявила, что это не ее дом. «Она мне на ключ заперла и начала душить. Я прямо чувствовала угрозу своей жизни. Я очень долго молчала, но больше просто не могу скрывать все это. Она орала на меня матом, говорила, что придушит и прикончит меня», - посетовала Плаксина.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:24

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