«Я больше не могу скрывать это»: ДочьУспенской заявила, что скандал с матерью произошел из-за племянника певицы





Совсем недавно Плаксина рассказала журналистам, что ее мать однажды едва не задушила ее. Сама артистка позднее прокомментировала эти слова, отметив, что ее дочь просто подставили тележурналисты, которые хотели выжать из нее заявление погромче. Теперь со слов самой Татьяны Плаксиной, история приобрела новый поворот., - сделала новое заявление дочь звезды.По словам наследницы Любови Успенской, ей все же удалось отвоевать свою комнату, однако звездная мать после этого затаила на нее обиду и даже заявила, что это не ее дом., - посетовала Плаксина.