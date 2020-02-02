Профессор Дженнифер Ди Нойа назвала 7 наиболее полезных видов овощей и зелени





В кресс-салате есть 15 необходимых витаминов и минералов. В растении находится железо, кальций, которых больше, чем в шпинате и молоке. Также в нём имеются витамин С, антиоксиданты и ретинол, влияющий на иммунную систему организма. Кресс-салат способствует укреплению зубов, костей и препятствует повреждению нейронов в мозге. Зелень можно добавлять в различные салаты и бутерброды.Пекинская капуста способна замедлить процессы старения организма человека. В её составе имеется индол-3-карбоновая кислота, отвечающая за очищение печени и вывод токсинов, а также витамины А и D, которые способны делать кожу здоровой и чистой. Если употреблять капусту с огурцами не меньше трех раз в неделю, можно предотвратить потерю волос и улучшить их рост.В зеленых листья мангольда находятся белки, соли, витамины и сахар. Кальций, который есть в составе растения, укрепляет зубы и кости. Также оно содержит клетчатку и специальную сиреневую кислоту, нормализующие уровень сахара в крови человека. Медики рекомендуют употреблять мангольд людям с диабетом. Листья растения способствуют улучшению мозговой деятельности, нормализуют зрение, а также позитивно влияют на сосуды и сердце.Свекольная ботва богата на железо, бета-каротин, кальций и магний. Она может помочь привести в норму нервную систему.В составе шпината содержится большое количество различных витаминов и микроэлементов. Этот продукт считается низкокалорийным. Для сохранения всего количества железа специалисты рекомендуют добавлять уксус или сок лимона.Цикорий позитивно влияет на уровень половых гормонов. В его составе имеются олигосахариды, находящиеся в грудном молоке матерей. Салат айсберг почти на 20% состоит из белка, а также помогает избавиться от лишних килограммов на долгое время.