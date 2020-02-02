Тибетские монахи раскрыли древний рецепт сохранения белизны зубов





Сообщается, что для приготовления этого средства потребуется лишь 100 миллилитров воды и столовая ложка крупной соли. Воду при этом следует довести до кипения, после чего дать ей остыть до того состояния, в котором ее можно будет использовать. Далее сюда добавляется соль, которую нужно тщательно перемешать в течение примерно минуты. Пену, которая появится при этом на поверхности, следует удалить. Более того, при наличии свободного времени можно приготовить и большее количество воды с солью, поскольку при хранении это средство не теряет свои полезные свойства и сохраняет высокую эффективность. В воде позднее появятся кристаллы соли, именно они и являются самым важным ингредиентом, нужно лишь правильно их использовать.Их следует уложить на зубную щетку и чистить зубы тем же способом, которым люди привыкли пользоваться давным-давно. Далее рот следует ополоснуть соляным раствором. Эту процедуру монахи советуют повторять три раза в день.