АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Тибетские монахи раскрыли древний рецепт сохранения белизны зубов

Тибетские монахи не ходят в магазины и не покупают в них зубную пасту. Зато они научились эффективно использовать натуральные природные средства, которые позволяют им долго сохранять белизну зубов и ухаживать за здоровьем полости рта в целом. Недавно эксперты раскрыли рецепт зубной пасты, которая приносит хорошие результаты.
Тибетские монахи раскрыли древний рецепт сохранения белизны зубов

Сообщается, что для приготовления этого средства потребуется лишь 100 миллилитров воды и столовая ложка крупной соли. Воду при этом следует довести до кипения, после чего дать ей остыть до того состояния, в котором ее можно будет использовать. Далее сюда добавляется соль, которую нужно тщательно перемешать в течение примерно минуты. Пену, которая появится при этом на поверхности, следует удалить. Более того, при наличии свободного времени можно приготовить и большее количество воды с солью, поскольку при хранении это средство не теряет свои полезные свойства и сохраняет высокую эффективность. В воде позднее появятся кристаллы соли, именно они и являются самым важным ингредиентом, нужно лишь правильно их использовать.

Их следует уложить на зубную щетку и чистить зубы тем же способом, которым люди привыкли пользоваться давным-давно. Далее рот следует ополоснуть соляным раствором. Эту процедуру монахи советуют повторять три раза в день.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Дмитрия Маликова Стефания станцевала с отцом медленный…
«Я его не видела очень давно»: Певица Наталья Штурм расплакалась во время рассказа об отношениях с…
Google представила альтернативу видеосервису…
«Стремительно и безвозвратно»: Альбина Джанабаева посетовала на быстротечность…
Британскую полицию подняли на смех из-за поиска хозяина Кольца…
Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель отказывается узнавать пол будущего…
Названа стоимость базовой комплектации KIA Seltos в…
Ученые рассказали, что уровень тестостерона у мужчин можно определить по выбору…
«Она выпивает»: Дана Борисова прокомментировала скандал с Любовью…
«Я больше не могу скрывать это»: ДочьУспенской заявила, что скандал с матерью произошел из-за племянника…
Профессор Дженнифер Ди Нойа назвала 7 наиболее полезных видов овощей и…
Тибетские монахи раскрыли древний рецепт сохранения белизны…
Макеты iPhone 12 сравнили с реальными смартфонами…
«Стыдно даже»: Янина Студилина призналась, что побаивается китайцев из-за…
Смартфон Nokia 5.2 впервые показали на живых…
Участница «Дом-2» Валя Арсёнова объяснила, почему отказала Федору…
Принца Гарри и Меган Маркл экс-возлюбленная Джеймса Миддлтона Донна Эйр назвала "идеальной…
Microsoft выпустила футбольную Xbox One X, которую можно только…
Актеры из «Свадьбы в Малиновке» имели тяжелые и трагические…
Максим Галкин появился на публике в Новой Зеландии без обручального…
«Ей и в 20 не стоило оголяться»: Александр Стриженов ответил телеведущей Ксении Собчак за российских…
Сотрудник РАН Равиль Рахматулин сообщил, чего стоит ожидать от магнитных бурь в…
Сергей Соседов поддержал решение певицы МакSим приостановить карьеру из-за ухудшения…
Mini намекнула на создание спортивной модели со средним расположением…
Светлану Лободу раскритиковали из-за внешнего вида на пляже в…
Ученые нашли новый путь распространения…
«Он потрясающий певец»: Алексей Чумаков о возможном участии Панайотова в…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров: «До конца года узаконю отношения с…
Просмотреть все новости