«Ей и в 20 не стоило оголяться»: Александр Стриженов ответил телеведущей Ксении Собчак за российских женщин





Так, Александр Стриженов подчеркнул, что размещать фотографии светской львице в обнаженном виде не стоило и в те моменты, когда ей было всего 20 лет. А вот другим женщинам России он дал весьма дельный совет, что если у них есть такое желание, то они вполне могут оголиться и в 60. Однако главное по словам звезды, при этом продолжать систематически следить за собой.А вот насчет Ксении Собчак Стриженов высказался достаточно жестко, подчеркнув, что может ей самой нечего показать, вот она и обсуждает других.К слову, такое же мнение на этот счет высказала и певица Анита Цой, которая не стесняется и очень часто показывает свои аппетитные формы.Также Анита Цой подчеркивает, что Ксении Собчак просто на просто не чем гордиться, а поэтому она пытается привлечь к себе внимание, задевая других.