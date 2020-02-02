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«Ей и в 20 не стоило оголяться»: Александр Стриженов ответил телеведущей Ксении Собчак за российских женщин

Александр Стриженов решил защитить свою жену Екатерину, которой уже 51 год, и ответил знаменитой телеведущей Ксении Собчак. Таким образом, мужчина решил защитить всех женщин России, которых, как он отметил Собчак оскорбила.

«Ей и в 20 не стоило оголяться»: Александр Стриженов ответил телеведущей Ксении Собчак за российских женщин

Так, Александр Стриженов подчеркнул, что размещать фотографии светской львице в обнаженном виде не стоило и в те моменты, когда ей было всего 20 лет. А вот другим женщинам России он дал весьма дельный совет, что если у них есть такое желание, то они вполне могут оголиться и в 60. Однако главное по словам звезды, при этом продолжать систематически следить за собой.

А вот насчет Ксении Собчак Стриженов высказался достаточно жестко, подчеркнув, что может ей самой нечего показать, вот она и обсуждает других.


К слову, такое же мнение на этот счет высказала и певица Анита Цой, которая не стесняется и очень часто показывает свои аппетитные формы.
Также Анита Цой подчеркивает, что Ксении Собчак просто на просто не чем гордиться, а поэтому она пытается привлечь к себе внимание, задевая других.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:15

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